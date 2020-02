Elon Musk macht Musik

Der Tesla-Gründer Elon Musk hat einen neuen Song veröffentlicht.

"Don't Doubt ur Vibe"

"Don't Doubt ur Vibe" ist der Titel des Dance-Songs, der unter Emo G Records veröffentlicht wurde. Und das ist auch so ziemlich alles an Inhalt, was das Lied zu bieten hat. Ziemlich genau vier Minuten lang wird die Textpassage "Don't Doubt your vibe because it is true" wiederholt, bis sie zwischendurch von "Don't Doubt your vibe because it is you" ersetzt wird. Der Text stammt dabei von Musk und auch die Stimme des Songs ist die des Unternehmers selbst, verkündete er auf Twitter.