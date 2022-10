Elon Musk hat Twitter gekauft

Elon Musk twittert am Donnerstag: "Deshalb habe ich Twitter gekauft".

Motive für den Kauf

In einem offenen Brief an Twitters Anzeigenkunden erläuterte der Tesla-Chef am Donnerstag noch einmal seine Motive für den 44 Milliarden US-Dollar schweren Deal und trat Bededenken entgegen, dass die Plattform zu einem Hort von Hetze und Hassbotschaften werden könnte.