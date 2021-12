"Elli, es ist vorbei!" - Das Jahr 2021 in Zitaten

"Dieses Jahr wird besser." Rückblickend ein wenig überoptimistisch war Bundespräsident Alexander Van der Bellen noch zu Jahresbeginn 2021.

Die Zitate des Jahres 2021 im Überblick:

"Es gibt keinen Grund warum ein Afghane jetzt nach Österreich kommen sollte." - Die Taliban in Kabul vielleicht? Nicht für Karl Nehammer (ÖVP), da noch Innenminister und noch nicht Kanzler.

"Jetzt müssen wir einmal schauen, wir werden sie an den Taten messen." - Noch einmal die Taliban, noch einmal ein Kanzler in spe, diesmal Alexander Schallenberg (ÖVP).

"Ganz Österreich wird gerade Zeuge, wie das türkise Kartenhaus in sich zusammenbricht." - Prophetische Worte im Februar: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sieht die ÖVP nach der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel im Korruptionssumpf versinken.

"So weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen." - Die ÖVP wankt, denn der Handyinhalt von Strippenzieher Thomas Schmid wird publik.

"Du schuldest mir was :-)))" - Familiäres Gegengeschäft Schmid-Kurz? Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wittert etwas.

"Vergiss nicht - du hackelst in einem ÖVP Kabinett!! Du bist die Hure für dich reichen! (sic!)" - Schmid erklärt einem Kabinettsmitarbeiter, was Sache in der Volkspartei ist.