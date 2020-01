Eliteligaklub Rankweil im Seehallencup schon out

Kurzgastspiel des Jubilar beim Hallenfußballturnier in Hard

In Wolfurt war VN.at Eliteligaklub RW Rankweil erst gar nicht angetreten. Die Ro-Weißen feiern heuer ihr 100-Jahr-Jubiläum. Der erste Auftritt zum Geburtstag verlief für Rankweil alles andere als zufriedenstellend. Als Gruppenletzter mit nur einem Sieg (4:2 Hard) und einem Remis (1:1 Heimenkirch) verabschiedete sich der Jubilar schon zu Beginn des Turnieres. Die anderen beiden Eliteligaklubs Bregenz und Austria Lustenau Amateure schafften den Einzug in die Vorschlussrunde. Veranstalter Hard genügten zwei Siege gegen die beiden Oberländerklubs Feldkirch und Rankweil zum Weiterkommen. Mit zwei weiteren Gruppen wird das Vorgeplänkel ab heute 18 Uhr fortgesetzt. Nach dem frühen Aus in Wolfurt hofft Seehallencup Titelverteidiger FC Lustenau auf einen guten Start auf dem neuen und schnellen Kunstrasenbelag in der Sporthalle Hard am See.