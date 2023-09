Eliteliga-Topspiel in der Junkerau: Egg vs Höchst

Zum Abschluss von dieser Runde steigt am Sonntag, um 16 Uhr, in der Sportanlage Junkerau, das Spitzenspiel in der VN.at Eliteliga vom Dritten FC Egg und dem Sechsten FC Höchst.

FC Brauerei Egg – blum FC Höchst Sonntag

Egg, Sportanlage Junkerau, 16 Uhr, SR Cindy Müller Livestream VOL.at&VN.at

SV typico Lochau – SC Admira Dornbirn 3:1 (0:0)

Lochau, Stadion Hoferfeld, 280 Zuschauer, SR Zlatko Jurcevic

Torfolge: 46. 1:0 Bösch, 63. 1:1 Jeremy Thurnher, 82. 2:1 Dominikovic, 90./+3 3:1 Bösch

Gelb-Rote Karte: 81. Johannes Rosenauer (Admira Dornbirn/wiederholtes Foulspiel)

SV typico Lochau: Eichhübl; Friedrich, Feldkircher, Niklas Außerlechner (85. Matteo Außerlechner), Kaufmann, Calim, Dastan, Dominikovic, Mayer (60. Patrick Prantl), Ladinek (90. Messmer), Bösch

SC Admira Dornbirn: Abwerzger; Gunz, Heinz Thurnher, Jeremy Thurnher (73. Palinic), Lampert, Pichler (58. Rosenauer), Rusch, Huber, Imre (56. Brunold), Wehinger, Madlener

Maldoner Elektrotechnik FC Hard – Holzbau Sohm FC Alberschwende 3:0 (1:0)

Hard, Waldstadion, 400 Zuschauer, SR Benjamin Karagic

Torfolge: 38. 1:0 Alibabic, 85. 2:0 Ancevski, 90./+4 3:0 Alibabic

Maldoner Elektrotechnik FC Hard: Schall; Santin, Grabherr, Böhler (90. Asiu), Jonovic, Kuster (83. Ayaz), Fuchsbichler, Musah, Moosmann (71. Ancevski), Alibabic, Sganzerla (71. Toplu)

Holzbau Sohm FC Alberschwende: Hinteregger; Berlinger, Tockner, Bitschnau, Berchtold, Ilmer, Topcu, Maldoner (88. David Winder), Schatzmann (83. Rhomberg), Kohler (66. Sohm), Islamchanow

Zima FC Rotenberg – FC Lustenau 1907 2:3 (0:0)

Lingenau, Waldstadion, 400 Zuschauer, SR Hasan Music

Torfolge: 49. 0:1 Grabherr, 70. 0:2 Thurnher, 88. 1:2 Rupp, 90. 1:3 Valentin Beck

Zima FC Rotenberg: Kobras; Milan Rakic, Inama, Maldoner; Gmeiner (73. Fehr), Victor, Gurschler, Bentele (73. Bojan Rakic), Kaufmann (46. de Mesquita); Steurer (31. Nußbaumer), Rupp

FC Lustenau 1907: Noah Küng; Bischof, Arslan, Zengin (80. Ruault), Vogel, Pernstich, Rottmann (66. de Souza), Joshua Küng (85. Valentin Beck), Grabherr (80. Hämmerle), Mendes (66. Thurnher), Vetter

Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis – FC Nenzing 2:1 (0:1)

Göfis, Sportplatz Hofen, 500 Zuschauer, SR Matthias Gächter

Torfolge: 11. 0:1 Pascasio, 89. 1:1 Ivancevic (Elfer), 90./+2 2:1 Jonas Schwarz

Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis: Raphael Schwarz; Martin (79. Lukas Lampert), Petrovic (46. Florian Allgäuer), Lukas Allgäuer, Jonas Schwarz, Ivancevic, Tschann, Fröwis, de Sousa (71. Yildiz), Palombo, Profit (71. Pasqualini)

FC Nenzing: Breitfuß; Pascasio, Furkan Alkun, Mehmedagic, Weixlbaumer, Kandemir, Jovic (85. Blumauer), Resul Alkun, Topalovic, Demircan (78. Konjevic), Öztürk (60. Krainz)

Rupp Food Austria FC Hörbranz – Oberhauser&Schedler Bau FC Andelsbuch 0:3 (0:2)

Hörbranz, Sportanlage Sandriesel, 150 Zuschauer, SR Milorad Cindric

Torfolge: 30. 0:1 Walch, 41. 0:2 Walch, 90./+4 0:3 Drissner

Rupp Food Austria FC Hörbranz: Gorbach; Leite, Lipburger (66. Schmid), Rudhart (78. Kolhaupt), Filler (66. Tschol), Grünwald (66. Sandrisser), Glanzer, Fethullah Kalkan, de Oliveira, Erten (46. Heidegger), Tratter

Oberhauser&Schedler Bau FC Andelsbuch: Schneider; Kleber, Joppi, Bechter, Metzler (56. Drissner), Bär, Theisen (85. Rene von der Thannen), Reumiller, Walch, Maximilian Meusburger (37. Köß), Dorner (85. Kohler)

Am Freitag spielte: Intemann FC Lauterach – SC Austria Lustenau Amateure 1:1 (1:1)

Lauterach, Bruno Pezzey Stadion, 350 Zuschauer, SR Elvedin Crnkic

Torfolge: 6. 0:1 Krasniqi, 20. 1:1 Özberk

Intemann FC Lauterach (3-2-4-1): Bursac; Dietrich, Wiedl, Forster; Markovic, Gasovic; Suleiman, Özberk (46. Gabsi), Erath (59. Chiste), Puletic; Dulabic (82. Siller)