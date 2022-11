Eliteliga: Resultate, Tore und vier Überraschungen

Am letzten Spieltag in der VN.at Eliteliga gab es so manche Sensation.

FUSSBALL IN VORARLBERG

VN.at Eliteliga Vorarlberg 2022/2023

19. Spieltag

Das Match im Ticker: Egg vs Rankweil

FC Brauerei Egg – RW Rankweil 1:3 (0:1)





Egg, Sportanlage Junkerau, 300 Zuschauer, SR Drago Jankovic

Torfolge: 27. 0:1 Wölbitsch, 48. 1:1 Marius Metzler, 49. 1:2 Wölbitsch (Strafstoß), 69. 1:3 Erkan

Gelbe Karten: 19. Malin (Foulspiel), 67. Flatz, 68. Mutlu, 79. Wölbitsch, 80. Schwendinger, 80. Breuss (alle RW/alle Kritik), 89. Domingues, 90./+1 Wirth (beide Egg/beide Foulspiel)

FC Brauerei Egg (4-4-2): Fetz; Andreas Sutterlüty (67. Helbock), Petkovic (27. Fischer), Melchior Sutterlüty, Simon Lang; Gerdi, Marius Metzler, Olsen (67. Schedler), Elias Meusburger (89. Klemens Metzler); Fabian Lang (67. Wirth), Domingues

RW Rankweil (4-2-3-1): Jutz; Baldauf, Malin, Uzun, Canberi (74. Lins); Erkan, Maximilian Nussbaumer; Lukas Lampert (56. Pose/90. Domig), Mutlu (74. Grabher), Flatz (90. Schmied); Wölbitsch

Das Match im Ticker: Rotenberg vs Altach II

Zima FC Rotenberg – Cashpoint SCR Altach Juniors 1:0 (1:0)

Langenegg, Im Weiher, 350 Zuschauer, SR Zeljko Kojadinovic

Tor: 39. 1:0 Adem Draganovic (Eigentor)

Gelbe Karten: 67. Draganovic (SCRA Juniors/Foulspiel), 76. Gurschler (Rotenberg), 82. Sylaj (SCRA Juniors/beide Unsportlichkeit)

Zima FC Rotenberg (3-5-2): Kobras; Gil, Inama, Schmidler; Milan Rakic, Maldoner, Fehn (58. Gurschler), Paulo Victor, Bojan Rakic (46. Röser); Bentele (87. Fehr), Steurer (71. Nußbaumer)

Cashpoint SCR Altach Juniors (4-4-2): Kilic; Hug, Prokop, Koci, Ndiaye; Draganovic, Frick, Muslioski, Sylaj; Maksimovic, Piken (66. Ademi)





Das Match im Ticker: Dornbirner SV vs Röthis

Emma&Eugen Dornbirner SV – SC Röfix Röthis 0:0

Haselstauden, Emma&Eugen Arena, 14 Uhr, SR Zlatko Jurcevic Hinspiel: 3:3 Livestream VN.at

Das Match im Ticker: Admira Dornbirn vs Wolfurt

SC Admira Dornbirn – Meusburger FC Wolfurt 3:1 (3:1)

Dornbirn, Sportanlage Rohrbach, 350 Zuschauer, SR Nusret Mutlu

Torfolge: 20. 1:0 Jeremy Thurnher, 38. 2:0 Jeremy Thurnher, 41. 3:0 Suleiman, 45. 3:1 Djordjevic (Strafstoß)

Gelbe Karten: 6. Moll (Admira Dornbirn), 29. Umjenovic (Wolfurt), 71. Rusch (Admira Dornbirn), 78. Neubauer (Kritik), 81. Bajraktar, 84. Kalb (alle Wolfurt/alle Foulspiel)

SC Admira Dornbirn (4-4-2): Bundschuh; Moll, Böhler, Pichler, Wehinger; Karahasanovic, Suleiman (88. Gunz), Elijah Heinz Thurnher (46. Rusch), Maximilian Lampert (79. Imre); Huber (88. Hackl), Jeremy Thurnher (62. Brunold)

Meusburger FC Wolfurt (4-2-3-1): Hammer; Djordjevic, Valerio Petrovic, Acar (71. Fleischhacker), Zehrer; Meier (82. Schertler), Neubauer; Rist (46. Fetic), Bajraktar, Özdemir (46. Kalb); Umjenovic (82. Alessandro Petrovic)





Das Match im Ticker: Göfis vs Lauterach

Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis – Intemann FC Lauterach 2:2 (1:0)

Göfis, Sportplatz Hofen, 200 Zuschauer, SR Özgür Akbulut

Torfolge: 11. 1:0 Jonas Schwarz, 62. 2:0 Fröwis, 76. 2:1 Kobleder, 83. 2:2 Musah

Gelbe Karten: 30. Kloser (Lauterach), 30. Tschann (Göfis/beide Unsportlichkeit), 67. Petros Fink, 67. Nenning (Kritik), 69. Erath, 84. Musah, 88. Kobleder (alle Lauterach/alle Foulspiel)

Gelb-Rote Karte: 89. Sani Musah (Lauterach/Kritik)

Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis (4-4-2): Gabriel; Florian Allgäuer, Martin, Pasqualini, Florian Lampert; Cimpean (90. Ehe), Gut, Tschann, Jonas Schwarz; Fröwis, Naso

Intemann FC Lauterach (4-4-2): Bursac; Wiedl, Kobleder, Dietrich; Musah, Karakas (46. Petros Fink), Kloser (58. Dornbach), Chiste, Forster (46. Erath); Mathis (66. Adrian Martinovic), Prantl (82. Siller)





Das Match im Ticker: Hohenems vs Bregenz

World-of-Jobs VfB Hohenems – SW Bregenz heute