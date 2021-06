Eliteliga: "Kracher" zum Auftakt steigt im Herrenried

Schon am ersten Spieltag in der VN.at Eliteliga kommt es zum Hit zwischen Hohenems und Bregenz. Alle Spiele auf einen Blick.

Elf Mannschaften, 22. Spieltage und ein Mammutprogramm warten auf die Spieler, Betreuer und Trainer plus Zuschauer in der neuen Saison von der VN.at Eliteliga 2021/2022. Ab dem 17. Juli, sieben Tage bevor der Startschuss in der Bundesliga und 2. Liga fällt, nehmen die Mannschaften der Eliteliga den Meisterschaftsbetrieb wieder auf. Viele englische Wochen, vor allem im Juli, August und September stehen an, die Amateurfußballer müssen im Herbst 2021 so viele Spiele bestreiten wie noch nie. Interessant dürften aber sicher die neuen Derbys zwischen Egg und Rotenberg in der Region Bregenzerwald und das Dornbirner Stadtderby von Neuling Admira Dornbirn und dem Dornbirner Sportverein werden. Zum Auftakt kommt es zum Kracher zwischen Hohenems und SW Bregenz (21. Juli). Neuling Egg muss nach Haselstauden zum Dornbirner SV, Admira Dornbirn empfängt Wolfurt.