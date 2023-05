Eliteliga im Stream&Ticker: Röthis gegen Egg Favorit

Die Vorderländer brauchen gegen die Wälder drei Zähler.

Der Ticker vom Spiel SC Röthis vs FC Egg

Röthis, Sportplatz an der Ratz, 16 Uhr, SR Bode Livestream VOL.at&VN.at

Der Tabellenzweite SC Röthis ist im Heimspiel heute um 16 Uhr gegen Schlusslicht Egg klar in der Favoritenrolle. Die Vorderländer sind im Frühjahr das stärkste Heimteam in der VN.at Eliteliga und mit vier Siegen und einem Remis noch unbesiegt. Egg wartet im Eliteliga Play-off auf fremden Platz noch auf ein Erfolgserlebnis und muss in Röthis auf fünf Kaderspieler verzichten. „Wollen der Vereinsphilosophie mit vielen jungen Talenten aus dem Raum Vorderland weiter unser Hauptaugenmerk schenken“, sagt Christoph Stückler, der sich künftig für die sportlichen Belange im Traditionsverein kümmern wird. Mit dem erst 17-jährigen Tormann Luca Fleisch von SK Meiningen verzeichnet man den ersten neuen Spieler. Fleisch wird sich mit den beiden Goalies Thomas Böckle und Jonas Ströhle um die Nummer eins duellieren. Johannes Wilhelm kehrt nach Götzis zurück.