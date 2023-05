Eliteliga: Im Stream&Ticker: Altach II empfängt SC Göfis

Am Samstag vormittag kommt es zum Duell des Aufstiegsaspiranten und dem Nachzügler.

Der Ticker vom Spiel Altach II vs Göfis

Nach dem Aus im VFV Cup-Halbfinale will SCR Altach Juniors zumindest das zweite Saisonziel Aufstieg in die Regionalliga West verwirklichen. Allerdings hat die zweite Altacher Garnitur zuletzt zwei zu Null-Niederlagen einstecken müssen und ist auf den dritten Tabellenplatz zurückgefallen. Ungewohnte Anstoßzeit für das vorletzte Heimspiel von den SCRA Juniors gegen Göfis heute um 10.30 Uhr. Das Restprogramm nach dem Auftritt gegen Göfis sieht noch ein Auswärtsspiel in Röthis und dann zuhause zum Abschluss kommt Egg in die Cashpoint-Arena. Durchaus lösbare Aufgaben für die Truppe um Louis Ngwat Mahop. Göfis hat gegen Altach II einmal mit 5:3 gewonnen und eine Partie endete 1:1-Unentschieden. Göfis verzeichnet mit Victor Profit als Innenverteidiger und dem starken Brasilianer Marlon Vieira Lopes Noronha (21) schon zwei Neuzugänge. Radisa Vucenovic wird neuer Cotrainer in Göfis.