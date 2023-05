Eliteliga im Stream&Ticker: A.Dornbirn gegen Rankweil

Ein Spiel in der VN.at Eliteliga wird am Freitag abend in Forach angepfiffen.

Der Ticker vom Spiel A.Dornbirn vs Rankweil

Der VN.at Tabellensechste SC Admira Dornbirn und der Siebente RW Rankweil sind auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen für die Teilnahme an der Regionalliga West. Die Messestädter sind mit dem Fünften Lauterach punktgleich, Rankweil liegt nur ein Zähler hinter Admira Dornbirn. Dem Sieger im Freitag-Spiel um 18.30 Uhr, Sportanlage Forach, winkt nach Abschluss des siebenten Spieltag erstmals ein Regionalliga-Startplatz. Admira Dornbirn profitiert natürlich von der Halbierung von Punkten nach dem Grunddurchgang. In 22 Meisterschaftsspielen hat die Klocker-Truppe nur sechzehn Zähler geholt. Im Frühjahrs Play-off konnten Marco Pichler und Co. schon dreizehn Punkte in sechs Partien einfahren. Für die Messestädter spricht vieles dafür, dass man im Sommer in der Drittklassigkeit spielen wird: Nach Rankweil gastiert man in Göfis und zum Saisonabschluss kommt Röthis noch auf die Festung Forach. Rankweil hätte logischerweise auch die Qualität in der neuen Meisterschaft eine Spielklasse höher zu spielen. Mit einem positiven Ergebnis würden die Chancen durchaus in Kontakt bleiben. Mit den Rückkehrern Matthias Flatz, Deniz Erkan und Andreas Malin hat Rankweil im Spiel gegen Admira Dornbirn wieder drei Leistungsträger in der Startelf zurück.