Elisabeth Kappaurer im Training schwer verletzt

Die Vorarlberger Weltcup-Skirennläuferin Elisabth Kappaurer hat sich bei einem Trainingssturz am Dienstag in Argentinien schwere Verletzungen zugezogen.

Skirennläuferin Elisabeth Kappaurer wird das Verletzungspech nicht los. Nach nicht einmal einem Jahr hat sich die Vorarlbergerin beim Übersee-Training in Ushuaia (Argentinien) erneut einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Bein sowie eine Abrissfraktur des linken Schienbeinkopfs zugezogen. Die 24-Jährige aus Bezau wird im Krankenhaus Sanatorio San Jorge in Ushuaia operiert.

Selbe Verletzung - Wieder Training

Auch diesmal zog sich Kappaurer die Verletzung beim Riesentorlauf-Training zu. Ende September 2018 hatte die RTL-Spezialistin beim Training in Saas Fee die gleiche Verletzung im linken Unterschenkel erlitten. Kappaurer wird nach der Operation noch einige Tage stationär im Krankenhaus in Argentinien bleiben und danach die Rückreise in die Heimat antreten, um weitere Untersuchungen vorzunehmen.