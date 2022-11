Elfter Elfter, elf Uhr elf - Der närrische Frohsinn bricht aus

In Köln, Düsseldorf und anderen Hochburgen des närrischen Frohsinns ist am Freitag um 11.11 Uhr die neue Karnevalssession eröffnet worden.

In Köln, wo der 11.11. traditionell besonders groß gefeiert wird, hatten sich Tausende Kostümierte von auswärts eingefunden. "In Köln klappt nicht alles, aber was wir definitiv können, ist Feiern", sagte Entertainer Guido Cantz im WDR Fernsehen.