Elfte Finalteilnahme für Gastgeber Wolfurt wird schwer

Trotz dem Gruppensieg wusste der VN.at Eliteligaklub nicht so richtig zu überzeugen

Es wird sehr schwer für den Gastgeber und Hausherrn FC Wolfurt zumindest zum elften Mal in der langen Turniergeschichte die Endrunde mit den acht Teilnehmern zu bewerkstelligen. Denn trotz dem Gruppensieg wusste der Mitfavorit und VN.at Eliteliga Vorarlberg Verein spielerisch auf dem Parkett noch nicht so richtig zu überzeugen. Die Schützlinge von Meistermacher Joachim Baur konnten die Begegnungen gegen die beide Underdogs der ersten Landesklasse, Viktoria Bregenz (3:2) und Thüringen (2:1 n.V.) sowie Landesligist Sulzberg mit viel Mühe nur mit einem Tor Differenz gewinnen. Zum Auftakt setzte es gegen den ehemaligen Turniersieger Feldkirch in der Overtime eine 0:1-Niederlage, als Adem Kum einen scharfen Freistoßkracher im Tor der Hofsteig-Elf versenkte. Erstmals spielte der Brasilianer Idiano Lima Rosa dos Santos im Dress von Wolfurt. Jan Feldmann, Spieler von Korneuburg, hatte bei seinem Auftritt für Wolfurt einen schweren Stand. Wolfurt ohne Benjamin Neubauer, Simon Mentin und Torjäger Aleksandar Umjenovic werden schon im Halbfinale (4. Jänner) wird sich erheblich steigern müssen um ein Ticket für den Finaltag am 6. Jänner zu lösen. In der Vorschlussrunde kann aber Wolfurt auf Torgarantie Harun Erbek zurückgreifen, der erst zum Jahreswechsel aus seiner Heimat zurückkehrt. Mit Feldkirch und Viktoria Bregenz gelang gleich zwei Ex-Champions der Einzug unter die besten 24 Klubmannschaften im Hallenmasters in der Hofsteighalle.