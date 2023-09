Elfmeterkrimi in Langen und Bregenz - eine Cupsensation

Alle Ergebnisse, Tore im VFV Cup

Eine Überraschung gab es am dritten Spieltag im 48. Uniqa VFV-Cup. Underdog Au (1. Landesklasse) schoss Landesligist Kennelbach mit 6:1 vom Platz. Nach Gaißau (2:1) warfen die Hinterwälder mit Trainer Alexander Muxel den nächsten Verein aus der Sechstklassigkeit aus dem laufenden Bewerb. Au feierte auch als einziger Klub zuhause gestern einen vollen Erfolg, ansonsten jubelten neun Mal nur die Gäste. Allerdings hatten viele Favoriten hart zu kämpfen, ehe das Ticket für das Achtelfinale Wirklichkeit wurde. Nicht weniger als 18 (!) Elfmeter und vier Tore in der regulären Spielzeit waren im Spiel von LL-Klub Langen und VN.at Eliteligaverein Alberschwende notwendig, ehe sich der letztjährige Finalist erwartungsgemäß durchsetzte. Einen Penaltykrimi gab es auch im Bruderduell im Hause Batir. Erst der zehnte Strafstoß brachte zwischen LL-Neuling und VL-Klub Bezau die endgültige Entscheidung zugunsten des höherklassigen Verein. Letztendlich steht das Wälderteam mit Trainer Cetin Batir in der vierten Cuprunde. Doch die Mannschaft von Viktoria Bregenz mit Coach Metin Batir machte zweimal einen Rückstand wett und hatte speziell durch Torschütze Tarkan Parlak mehrere gute Einschussmöglichkeiten (26./29./30.). Bezaus Sturmduo Murat Bekar (7.) und Adriel de Deus Santos (19.) erzielten schon in der Anfangsphase die nötigen Treffer zum Erreichen des Elfmeterschießen. Ein wunderschöner Freistoßtreffer von Musab Atmaca (12.) und Mustafa Ücüncü (50.) ließ den dreifachen Vorarlberger Cupsieger aus der Landeshauptstadt hoffen. Im Penaltyschießen war Viktoria Spieler Emre Orhan der Unglücksrabe, als er an Bezau Keeper Husein Botic scheiterte. Alle anderen Spieler beider Mannschaften verwerteten vom Elferpunkt. Die Regionalligaklubs Altach Juniors (7:1 in Thüringen), Rankweil (5:3 in Satteins) und Röthis (2:1 in Andelsbuch) kamen eine Runde weiter.