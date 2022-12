Elfmeterkrimi in Al-Wakra: Kroatien ist im Viertelfinale!

Mit einem 1:3 verschafft sich das Team aus Kroatien den Einzug ins Viertelfinale.

Kroatien ist nach einem Nervenkrimi ins Viertelfinale der Fußball-WM in Katar eingezogen. Der Vizeweltmeister von 2018 gewann im Achtelfinale am Montag gegen Japan mit 3:1 (1:1, 1:1, 0:1) im Elfmeterschießen. Torwart Dominik Livakovic hielt im Al-Dschanub Stadion in Al-Wakra drei Versuche der Japaner, Mario Pasalic verwandelte den letzten Elfmeter für Kroatien.