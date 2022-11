Elfjährige online zu sexuellen Handlungen aufgefordert

19-Jähriger chattete zu freizügig im Internet und kassierte kombinierte Strafe

Er war ein Superschüler, engagiert sich sozial und wird bald studieren. Nebenher jobbt er noch fleißig und ist bislang noch nie mit dem Strafrecht in Konflikt geraten. Im Internet chattete er mit einer jungen Deutschen. Jedenfalls war sie zu jung, was den Inhalt der Kommunikation betrifft. Es wurden sexuelle Bilder und Videos hin- und hergeschickt. Die Elfjährige befriedigte sich und teilte dies mit dem jungen Mann. Ihre Mutter kam dahinter und zeigte die Geschichte an.