Elfertor von Fabian Koch lässt RW Rankweil wieder hoffen

Knapper, aber hochverdienter 1:0-Heimerfolg der Rot-Weißen gegen Egg

Rankweil und Egg sind in dieser ausgesprochen ausgeglichenen Vorarlbergligasaison schon auf einem der sechs freien Startplätze für die neue Eliteliga 2019/2020 gestanden und sind mit den Plätzen acht und neun knapp dran an den Topklubs. Ein sicher verwandelter Foulelfmeter von RW-Torjäger Fabian Koch brachte im direkten Duell auf der Gastra die Entscheidung zugunsten der Rankler (23.). Das elfte Saisontor für den Stürmer lässt Rankweil also wieder hoffen. Nur drei Punkte beträgt der Rückstand von Rankweil und Egg auf einen Aufstiegsplatz. Der vierte Heimsieg der Hausherren hätte aber weitaus höher ausfallen müssen, aber die eklatante Chancenauswertung wurde fast noch bestraft. Doch Rankweil-Keeper Markus Breuss hielt mit einer Glanztat einen wuchtigen Kopfball von Egg-Legionär Pereira Rosales (94.). Rankweil machte sich das „Zittern“ selbst schwer: Beste sogenannte Hundertprozentige von Fabian Koch (28./43./63./76./78./89.), Matthias Bechter (41.), Andreas Schwendinger (43.), Marvin Lins (45.) und Timo Wölbitsch (62.) blieben ungenützt. „Wir haben den Gegner stark gemacht. Mit vielen Topchancen sind wir zu großzügig umgegangen. Ich bin aber stolz auf meine Mannschaft. Wir spielen einen modernen Offensivfußball mit ganz vielen jungen Eigenbaus, da kommt noch was“, war Rankweil-Trainer Stipo Palinic dennoch zufrieden. „Der Sieg von Rankweil war verdient, obwohl wir zum Schluss noch einen Sitzer ausgelassen haben“, resümierte Egg-Coach Roli Kornexl. Erst als Exprofi Murad Gerdi nach einer Stunde eingewechselt wurde, kamen die Wälder auf Touren. Nach drei Siegen in Folge stoppt Rankweil die kleine Erfolgsserie von Egg.