Elfertor des Jahres: Josip Markotic trifft aus dem Stand

FC Lustenau Legionär erzielt mit einem sicher verwandelten Strafstoß ein Traumtor!

LUSTENAU. Schon beim Abbruch vor knapp zwei Monaten nach 56 Minuten führte FC Lustenau gegen Admira Dornbirn mit 2:0. Die Schützlinge von Trainer Daniel Madlener siegten im Nachtrag wieder mit zwei Treffern Differenz und rückten in der Tabelle auf den siebten Rang vor. Admira Dornbirn fiel auf den fünften Tabellenplatz zurück. Acht FC-Eigenbaus drehten trotz frühem Rückstand die Partie noch zu ihren Gunsten. Das Stadion an der Holzstraße bleibt weiter eine Festung, der Vorarlbergligaaufsteiger stellt die beste Heimelf dieser Leistungsstufe. Ein sicher verwandelter Foulelfmeter von Josip Markotic (40.) und die Tore von Simon Grabherr und Hüseyin Zengin sicherten dem ältesten Fußballklub Vorarlbergs verdientermaßen die drei wichtigen Zähler. Admira Youngster Felix Moosmann brachte die Gäste mit einem Schuss von der Strafraumgrenze in Front (13.). Dreimal in Folge gewann Admira Dornbirn und nun beendete der FCL diese Erfolgsserie. Pech für die Admira: Samir Karahasanovic traf nur die Querlatte (43.). Für FC Lustenau war es der vierte Heimerfolg in dieser Saison.