Elf Tage Zeit um sich einen neuen Verein zu suchen

Im Juli besteht für die Amateurfußballer die Möglichkeit sich einen neuen oder alten Klub zu finden

Das Transferfenster im Sommer öffnet am 05. Juli 2020 um 00:00 Uhr und schließt am 15. Juli 2020 um 23:59 Uhr.

Alle Übertritte müssen im Online Meldewesen abgewickelt und bis zum 15.07.2020 um 23:59 Uhr an den Landesverband weitergeleitet werden. Unterlagen in Papierform, per E-Mail oder Fax werden nicht angenommen. Ebenso ist auch der Status "vorerfasst" oder "Freigabe erteilt" nicht ausreichend.