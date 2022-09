Elf Punkte aus fünf Partien: Dornbirn will Erster bleiben

Im Heimspiel gegen Austria Wien II hoffen die Janeschitz-Mannen auf drei Zähler.

Das Match Dornbirn vs A.Wien II im Ticker

Nimmt man die letzten fünf Spieltage in der Fußball 2. Liga her, steht der FC Mohren Dornbirn an der Tabellenspitze. Drei Siege und zwei Remis hat die Elf um Erfolgscoach Thomas Janeschitz (56) zuletzt geholt und strotzt nur so von Selbstvertrauen. Der zweite Heimerfolg würde die Rothosen in der Tabelle weiter nach oben klettern lassen. Im Aufeinandertreffen mit Austria Wien II setzt man im Lager von FC Dornbirn auf Torgarantie Renan Peixoto Nepomuceno. Der Brasilianer hat schon fünf Treffer für die Rothosen geschossen und will sein Torkonto natürlich erhöhen.