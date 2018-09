Elf Minuten kosten EHC Bregenzerwald einen Heimsieg

Mit einer 2:0 Führung nach Spielhälfte sah es lange nach einem Heimsieg der Wälder aus.

Nach dem Bekanntwerden des längerfristigen Ausfalls von Marcel Wolf reagierte die sportliche Leitung des EC Bregenzerwaldes mit einem weiteren Transfer. Mikko Virtanen wechselt aus der Mestis Liga auf Try Out Basis nach Vorarlberg. Knapp 24 Stunden nach seiner Ankunft stand der finnische Center erstmals für die Wälder in einem Meisterschaftsspiel auf dem Eis. Dort präsentierten sich Christan Ban und Co. deutlich anders als am vergangenen Dienstag. Von der ersten Minute weg machten die Wälder Druck auf das gegnerische Tor und gingen durch Järvinen schnell in Führung. Durch das schöne Passspiel mit Daniel Ban wurde Cortinas De Filippo schwindlig gespielt und hatte keine Chance zu reagieren. (4.)