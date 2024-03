Elf Drogen- und zwölf Alkolenker aus dem Verkehr gezogen

Vom 22. bis 24. März 2024 fanden in Vorarlberg, insbesondere in Feldkirch, Frastanz, Dornbirn, Lustenau, Lauterach und auf der Rheintalautobahn, umfangreiche Verkehrskontrollen statt.

Insgesamt resultierten die Kontrollen in:

Auffällig war der Fall eines rumänischen Autofahrers, der um 22:00 Uhr auf der A14 in Dornbirn ohne gültige Fahrerlaubnis angehalten wurde, nachdem ihm kurz zuvor von der Schweizer Grenzwache ein gefälschter Führerschein entzogen worden war. In einem anderen Fall wurde ein Fahrzeug beschlagnahmt, bei dem nur drei Monate nach der letzten Begutachtung erhebliche Rostschäden an den Seitenschwellern und dem Auspuff festgestellt wurden. Dies führte zu Untersuchungen wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs gemäß § 302 des Strafgesetzbuches.