Eleonore Schönborn mit 101 Jahren verstorben

Eleonore Schönborn, die Mutter von Kardinal Christoph Schönborn, ist am Freitagvormittag im 102. Lebensjahr verstorben.

Sie sei im Montafon "im Kreis der Familie friedlich entschlafen, gestärkt durch die heiligen Sakramente", teilte der Wiener Erzbischof gegenüber Kathpress mit. Er selbst hatte die letzten Stunden seiner Mutter an deren Seite verbracht. Sie wäre am 14. April 102 Jahre alt geworden.

Bewegte Familiengeschichte

Eleonore Schönborn hatte eine bewegte Familiengeschichte. In Brünn geboren als Freiin von Doblhoff wuchs sie in Mähren auf und heiratete einen Maler. Mit ihren Kindern musste sie 1945 aus der Tschechoslowakei fliehen und siedelte nach Österreich. 1950 ließ sie sich in Vorarlberg nieder, wo sie - geschieden und Mutter von vier Kindern - bei der Firma Getzner bis zur Prokuristin aufstieg. In ihrer Wohngemeinde Schruns war sie erste Gemeindevertreterin. Ausgezeichnet wurde Eleonore Schönborn unter anderem mit dem Großen Verdienstzeichen der Republik und dem Großen Verdienstzeichen des Landes Vorarlberg, in dem sie mehrere Museen initiierte.