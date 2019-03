Elefantenrunde zur EU-Wahl 2019: Gamon und die "alten Herren"

Im Radiokulturhaus in Wien wurde am Mittwochabend quasi der EU-Wahlkampf in Österreich eröffnet. Erstmals sind die fünf Spitzenkandidaten und eine Spitzenkandidatin bei einer Ö1-Diskussion aufeinander getroffen.

Die beherrschenden Themen bei der ersten Ö1-Elefantenrunde “Klartext” zur EU-Wahl 2019 mit den Spitzenkandidaten Othmar Karas (ÖVP), Claudia Gamon (NEOS), Werner Kogler (Die Grünen), Harald Vilimsky (FPÖ), Andreas Schieder (SPÖ) und Johannes Voggenhuber (Liste “Jetzt”) waren die Suspendierung der ungarischen Regierungspartei Fidesz aus der Europäischen Volkspartei (EVP) und das Theater um den Brexit.

Filzmaier: “Klassischer Politikertypus” Die aus Vorarlberg stammende Claudia Gamon war die mit Abstand Jüngste in der “Herrenrunde”. In seiner Analyse meinte Politologe Peter Filzmaier, dass Gamons Jugend einer ihrer USP’s sei. “Alle anderen sind 50 Jahre oder fast schon 70 und männlich. Die verkörpern alle den klassischen Politikertypus.”

Analyse der ersten “Elefantenrunde” zur Europawahl: So hat sich Gamon geschlagen

Das Thema Migration

Die EU und der Brexit

Ist Europa eine Sozialunion?

Klartext: EU-Armee und Neutralität

Einstimmigkeitsprinzip in der EU?

Zum Thema Klimapolitik

Möglichkeit eines gemeinsamen Antretens von JETZT und den Grünen

Brauchen wir mehr oder weniger Europa?