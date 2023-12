Elefantenbaby im Flugzeug: Hinter diesem Bild steckt eine dramatische Geschichte

Ein erst zehn Monate alter Elefantenbulle namens Bupe überlebte dramatische Tage in Sambia und wurde auf spektakuläre Weise gerettet.

Kampf ums Überleben in Sambias Wildnis

Bupe, ein junger Elefantenbulle, verlor tragischerweise seine Mutter im South Luangwa Nationalpark, Sambia. Nach diesem Verlust irrte er fünf Tage lang allein durch die Landschaft, konfrontiert mit den Herausforderungen und Gefahren der Wildnis. Er versteckte sich in den Nächten in Büschen und ernährte sich von Sträuchern, während er lernte, in dieser unwirtlichen Umgebung zu überleben.