Electric Love Festival feierte Comeback am Salzburgring

Mit einem fulminant-außergewöhnlichem Feuerwerk endete das diesjährige Electric Love Festival vergangenen Samstagabend.

„Wir vermissen Veranstaltungen und haben dahingehend gewusst, dass wir die Chance nutzen mussten, wenn es ein Festival in der Nähe gibt, das auch live zu erleben“, erzählt Julia, 26 aus Feldkirch, die mit ihren Freunden zum 1. Mal auf dem Electric Love Festival ist. Gerade weil es die Tickets dieses Jahr nur als Tagestickets gab schien die Stimmung außerordentlich gut zu sein und jeder die Stunden am Gelände zu einem Erlebnis zu machen.

Drei Bühnen – Drei Genres

Beim Finale nochmal alles gegeben

Dachte man am Donnerstag und Freitag bereits, dass das Spektakel im Rahmen der Möglichkeiten, größer nicht sein könnte, so wurde man – gewohnt – am Samstag vom Gegenteil überzeugt. Nach der physischen Totalauslastung durch Carnage wirkte Nicky Romero beinahe bereits wie Entspannung. Umso großzügiger war dann DJ Snake, der in beeindruckender Kulisse mit Hits wie „Loco Contigo“ und „Get Low“ zum Tanzen einlud, bevor es nach Mitternacht zur großen Endshow kam. Hier hatte selbstverständlich wieder Felice seine Finger im Spiel, der gekonnt sein Talent am Piano wirken ließ und schmackhaft machte, was uns im kommenden Jahr noch alles erwarten wird. Ein kleiner aber feiner Teaser mit Timmy Trumpet ergänzte das Bild.