Eldorado für Schnäppchenjäger

Er ist ein Geheimtipp für Schnäppchenjäger von Kinderkleidung, Spielwaren und Sportgeräten, der Basar des Eislaufvereins Montafon. Dieser Tage fand er wiederum im Polysaal in Gantschier statt. Dabei wurden neben gut erhaltenen gebrauchten Spielwaren auch Kinderfahrräder, Bücher, Schuhe, Kinderwagen oder gut erhaltene Kleidung angeboten.

Gut sortiert nach den verschiedenen Größen fanden die Kunden an diversen Tischen nette Frühlings- und Sommerbekleidung für den Nachwuchs. Doch auch Schuhe, oder Sportgeräte wie etwa Fahrräder, Anhänger für Kiddys, Radhelme oder diverse Spielwaren wechselten an diesem Tag ihren Besitzer, und dies alles zu äußerst günstigen Preisen, da die Waren fast allesamt gebraucht aber in gutem Zustand waren. Wer vom Stöbern, Begutachten oder Anprobieren erschöpft war, konnte seine Batterien bei einem köstlichen Kuchenbuffet im Foyer der Schule wieder aufladen.