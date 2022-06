Elbs will mehr Frauenrechte in der Kirche

Der Feldkircher Bischof Benno Elbs hat sich für den Zugang von Frauen zu Weiheämtern ausgesprochen.

Die Zulassung von Frauen zur niedrigsten Weihestufe, dem Diakonat, wäre für ihn "ein erster Schritt", wie er im Interview mit dem ORF erklärte. In seiner Diözese gebe es "Gemeindeleiterinnen, Organisationsleiterinnen und Teams, die Seelsorgeräume miteinander leiten: Frauen, Männer - Priester als Moderatoren". Auch andere Diözesen in Österreich würden "umsetzen, was auch kirchenrechtlich im Rahmen ist", so Elbs.