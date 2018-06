Elastizität von Getzner für neues Hochgeschwindigkeitssystem

High-Speed-Kapsel der TU München fährt im Vakuumtunnel auf elastischen Lagern. Getzner trägt mit einem Schwingungsschutz für den Fahrweg zum Erfolg bei.

Studierende der Fakultät für Maschinenwesen stellten am 14. Juni 2018 an der Technischen Universität München den neuen WARR Hyperloop vor. Ein Exemplar eines Transportsystems, das zukünftig mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1125 km/h reisen soll. Die erforderliche Elastizität für den Fahrweg des Systems stammt vom Vorarlberger Unternehmen Getzner Werkstoffe.

Am 14. Juni 2018 stellten die Studierenden der TU München in Garching bei München ihren Prototyp WARR Hyperloop – ein Hochgeschwindigkeitstransportsystem – für den Wettbewerb Hyperloop Pod Competition 2018 vor. Er ist das Ergebnis monatelanger Arbeit. Mit ihm werden die Studierenden am 22. Juli in Kalifornien gegen hunderte internationale Studententeams antreten, um erneut einen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen. Als Entscheidungskriterium für den Sieg des 2015 eingeführten Wettbewerbs zählt dieses Jahr nur eines: die Geschwindigkeit.