Sturm verabschiedet sich mit 1:1 aus der Europa League

Sturm Graz holte zum Abschluss der Gruppenphase der Europa League ein 1:1-Heimremis gegen AS Monaco.

Für die bereits fix ausgeschiedenen Grazer ging es heute im letzten Gruppenspiel zu Hause gegen AS Monaco um den ersten Sieg. Die Gäste feierten in den ersten fünf Spielen 3 Siege und 2 Remis und gingen somit als klarer Favorit in die Partie. Doch im Spiel selbst waren es die Grazer, die rasch in Führung gingen. Jantscher vewandelte einen Handelfmeter bereits in der 7. Minute zum 1:0. Bis auf einen Lattentreffer von Volland blieben die Gäste in der ersten halben Stunde harmlos. Umso überraschender war es, dass Volland in der 30. Minute per Abstauber ausglich. Mit diesem 1:1 ging es in die Pause.