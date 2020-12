EL: Sensation perfekt - der WAC steht im Sechzehntel-Finale

Der WAC jubelte über einen 1:0-Heimsieg gegen Feyenoord Rotterdam und steht dadurch in der nächsten Runde der Europa League. Der LASK verabschiedete sich mit einem verdienten 3:1-Sieg bei Ludogorets Rasgrad.

WAC mit starker Leistung

In Wolfsberg hatten die Gäste aus den Niederlanden zu Beginn etwas mehr Spielanteile. Der WAC blieb aber hoch konzentriert und traute sich mit Fortdauer der ersten Halbzeit immer mehr zu. Nach einem schönen Spielzug über Liendl und Taferner sorgte Joveljic in der 31. Minute dann für die nicht unverdiente 1:0-Führung. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.

LASK dreht Partie

Kurz nach Wiederanpfiff kam es, wie es kommen musste - Ludogorets ging aus dem Nichts durch Manu (46.) in Führung. Der LASK ließ sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen und glich in der 56. Minute durch Wiesinger aus. Bereits in der 61. Minute legte Renner per Elfmeter zum 1:2 nach. Zudem sah Santana für das Foul die Rote Karte. In der 66. Minute erhöhte Madsen dann in Überzahl auf 1:3 und sorgte für die Entscheidung. Am Ende verabschiedete sich der LASK mit einem verdienten Sieg aus der Europa League.