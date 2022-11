El Salvador: Häftlinge müssen Gräber von Gang-Mitgliedern zerstören

El Salvadors Regierung geht im Kampf gegen die mächtigen Straßenbanden ungewöhnliche Wege.

Mit Vorschlaghämmer und Brechstangen bewaffnet machten sich die Insassen in Santa Tecla - einem Vorort der Hauptstadt San Salvador - an Grabsteinen mit der Inschrift "MS" zu schaffen, die für die Bande MS-13, auch bekannt als Mara Salvatrucha, steht.

Santa Teclas Bürgermeister Henry Flores sagte, die Häftlinge hätten fast 80 Grabmale auf dem örtlichen Friedhof zertrümmert und Graffiti entfernt, das mit der Gang in Verbindung stehe. Ziel sei, dass die Leute sich sicher fühlen könnten, erklärte er.

Banden töteten über 60 Menschen an einem Tag: Ausnahmezustand

In El Salvador gilt seit Ende März ein Ausnahmezustand, den Präsident Nayib Bukele vom Parlament hatte ausrufen lassen. Zuvor hatten Banden an einem Tag 62 Menschen in dem zentralamerikanischen Land getötet.