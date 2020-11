EL: Rapid feiert Pflichtsieg in Dundalk

Rapid Wien jubelte auswärts bei Dundalk über einen nie wirklich gefährdeten 3:1-Sieg und darf weiter vom Aufstieg in die nächste Runde träumen.

Nachdem Arsenal London am frühen Abend auswärts bei Molde siegreich blieb, hatte Rapid Wien die Chance mit einem Sieg bei Dundalk mit den Norwegern punktemäßig gleichzuziehen und die Chance auf den Aufstieg in die nächste Runde zu wahren.

Rapid mit perfektem Start

Das Spiel begann für die Grün-Weißen dann auch nahezu perfekt, da Knasmüllner mit einem Traumtor aus 30 Metern in der 11. Minute auf 0:1 stellte. Mit der Führung im Rücken kontrollierte Rapid das Spiel, tat sich aber schwer, zu weiteren guten Möglichkeiten zu kommen. Kurz vor der Pause konnten die Wiener die Führung aber doch noch ausbauen - nach einer Schick-Flanke erhöhte Kara in der 37. Minute per Kopf auf 0:2.

Rapid verschlief den Start in die zweite Halbzeit etwas und hatte in der 49. Minute Glück, als Oduwa nach einem Burac-Foul den fälligen Elfmeter links am Tor vorbei schoss. In der 58. Minute schien das Spiel entschieden, als Kara mit einem sehenswerten Schlenzer auf 0:3 erhöhte. Doch Dundalk kam nur fünf Minuten später mit einem verwandelten Elfmeter durch Shields zum Anschlusstreffer. In weiterer Folge war Rapid vor allem defensiv gefordert, brachte die 1:3-Führung aber mehr oder weniger souverän über die Zeit und jubelte am Ende über einen verdienten und enorm wichtigen Auswärtserfolg.

Viele Favoritensiege

In den restlichen Spielen des späten Abends gab es praktisch keine Überraschungen. So blieb Leverkusen gegen Beer Sheva mit dem 4:1 ebenso siegreich, wie auch LASK-Gegner Tottenham (4:0 gegen Rasgrad), AS Roma (2:0 bei Cluj) oder Neapel (2:0 gegen Rijeka). Im Topspiel der Gruppe D trennten sich die Glasgow Rangers und Benfica Lissabon nach dem 3:3 im Hinspiel heute mit einem 2:2-Remis.