EL: ManUnited souverän - Rom überrascht Ajax

Manchester United jubelte im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League über einen 2:0-Auswärtssieg bei Granada. Die AS Roma überrascht mit einem 2:1-Sieg in Amsterdam. Arsenal kassiert späten Ausgleich, Villarreal siegt knapp.

Nachdem die Viertelfinal-Hinspiele der Champions League gestern zu Ende gingen, gab es heute die Hinspiele der Viertelfinale der Europa League. Dabei emfping Ajax Amsterdam die AS Roma, Manchester United gastierte bei Granada, Arsenal London hatte Slavia Prag zu Gast und Dinamo Zagreb duellierte sich mit Villareal.

Sieg für Manchester United

In Granada nutzte Manchester United nach einer halben Stunde die einzige eigene Chance zum 1:0 durch Rashford. Die Hausherren hielten ansonsten in den ersten 45 durchwegs gut mit und hatten kurz vor der Pause Pech, als nur der Pfosten den Ausgleich durch Herrera verhinderte.

In der zweiten Halbzeit kontrollierte Manchester United das Duell weitestgehend und ließ Granada nur selten wirklich gefährlich vor das Tor. Kurz vor Schluss gelang Bruno Fernandes sogar noch der Treffer zum 2:0-Endstand. Durch diesen Sieg brachten sich die Briten in eine sehr gute Ausgangslage im Kampf um den Halbfinal-Einzug.

Ibanez schießt Rom zum Sieg

In Amsterdam hatten die Gäste bis kurz vor der Pause alles unter Kontrolle und selbst die deutlich besseren Chancen. In der 39. Minute nutzte Ajax aber einen schweren Abwehrfehler der Italiener durch Klaassen zum 1:0. Die zweite Halbzeit begann für die Italiener dann denkbar schlecht: nach einem ungeschickten Foul von Ibanez an Tadic gab es Elfmeter. Doch Lopez im Tor der AS Roma blieb stehen und hielt den zentral geschossenen Elfmeter von Tadic. Kurz darauf brachte ein schwerer Fehler von Ajax-Keeper Scherpen bei einem Pellegrini-Freistoß den Ausgleich.

In weiterer Folge hatte Ajax ein deutliches Chancenplus, scheiterte jedoch immer wieder am starken Rom-Torhüter Lopez. So kam es, wie es kommen musste - nach einem Eckball nahm Ibanez den Ball mit der Brust an und sorgte per Direktabnahme für den 2:1-Siegtreffer. Die bisher im Jahr 2021 ungeschlagenen Niederländer stehen vor dem Rückspiel in Rom somit mit dem Rücken zur Wand.

Arsenal kassiert Last-Minute-Ausgleich

In London deutete lange Zeit alles auf ein torloses Remis zwischen Arsenal und Slavia Prag hin. Nachdem Lacazette in der 62. Minute mit einem Schlenzer aus rund 15 Metern am rechten Lattenkreuz scheiterte, nahm das Duell in der Schlussphase noch einmal richtig Fahrt auf: Nach dem 1:0 durch Pepé (86.) deutete alles auf einen Favoriten-Sieg hin. Doch die Tschechen schlugen in der Nachspielzeit durch Tomas Holes zurück und brachten sich mit dem 1:1 in eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.

Im Duell zwischen Dinamo Zagreb und Villarreal sorgte ein Elfmeter-Treffer von Gerard kurz vor der Pause für die Entscheidung zugunsten der Spanier. Zagreb-Abwehrmann Theophile-Catherine war zuvor mit der Hand am Ball. Villarreal hat nach diesem Sieg nun alle Trümpfe in der Hand, um den Halbfinal-Einzug sicherzustellen.