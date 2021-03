EL: Kjaer rettet Milan Remis gegen Manchester United

Dank eines Last-Minute-Treffers von Simon Kjaer kam der AC Milan zu einem Remis bei ManUnited. Favoritensiege für Ajax, Arsenal, Tottenham und Rom.

Remis im Top-Duell

In der zweiten Halbzeit sorgte der zur Pause eingewechselte Diallo bereits in der 50. Minute das 1:0 für die Hausherren. In weiterer Folge gab es deutlich weniger Chancen, als noch in der ersten Halbzeit. ManUnited kontrollierte das Duell und ließ Milan nur noch selten zur Geltung kommen. Praktisch mit dem Schlusspfiff gelang den Italienern aber doch noch der Lucky-Punch: Kjaer stieg bei einer Ecke am höchsten und köpfte zum späten Ausgleich ein. Somit ist für das Rückspiel in einer Woche alles offen.