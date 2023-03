EL: Hinspiel-Siege für Manchester, Roma und Juve

Insgesamt 24 Tore fielen in den Hinspielen im Achtelfinale der UEFA Europa League.

16 Teams sind noch im Kampf um den Titel in der UEFA Europa League dabei. Das Achtelfinale findet allerdings leider ohne österreichische Beteiligung statt, da Serienmeister Salzburg in der letzten Runde - vom Conference League Sieger der letzten Saison - der AS Roma eliminiert wurde.

Roma legt vor

Der Salzburg-Bezwinger aus der ewigen Stadt empfing im Achtelfinal-Hinspiel Real Sociedad. Die Italiener nehmen nach Toren von El Shaarawy (13.) und Kumbulla (87.) einen 2:0-Vorsprung mit ins Baskenland. Während die Roma also den nächsten Heimsieg einfahren konnte, zeigte sich bei Real Sociedad die Offensivschwäche erneut, denn in den letzten acht Spielen stand bei den Basken insgesamt sechs Mal die Null auf der falschen Seite.

Mit dem selben Resultat besiegte Bayer Leverkusen Ferencvaros Budapest. Für die Werkself trafen Dembiray (10.) sowie Tapsoba (86.). Damit hat sich die Alonso-Elf ebenfalls eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der ungarischen Hauptstadt geschaffen.

Spektakel in Köpenick

Bei ungemütlichen Wetterbedingungen lieferten sich Union Berlin (mit Kapitän Christopher Trimmel) und Union Saint-Gilloise ein Torspektakel in der Alten Försterei. Boniface brachte die Gäste aus Belgien nach 28 Minuten in Front, drei Minuten vor der Pause gleich Juranovic für die Gastgeber aus.

Im zweiten Durchgang gingen die Belgier weitere zwei Mal in Führung (Vertessen, 58. bzw. Boniface, 72.), der Kultclub aus Berlin glich allerdings jeweils erneut aus. Knoche traf per Nachschuss nach vergebenem Elfer zum 2:2 (69.), Michel gelang kurz vor dem Ende der 3:3-Ausgleich (89.). Nach diesem ereignisreichen Duell ist für das Rückspiel in Belgien natürlich noch alles offen.

Remis bei Sporting gegen Arsenal

Mit Sporting Lissabon und Arsenal London treffen zwei Traditionsteams im Achtelfinale der Europa League aufeinander. In der portugiesischen Hauptstadt trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 2:2-Remis. Für die Gastgeber waren Inacio (34.) und Paulinho (55.) erfolgreich, beim englischen Tabellenführer traf Saliba (22.) und Morita fälschte schließlich einen Xhaka-Schuss ins eigene Netz ab (62.). Kurz vor diesem kuriosen Ausgleich hatten die Portugiesen die große Chance auf das 3:1 ausgelassen.

Siege für ManU und Sevilla

Manchester United wollte sich nach dem 0:7-Debakel im Ligaduell gegen den FC Liverpool heute auf europäischer Bühne gegen Real Betis rehabilitieren. Dies sollte mit einem überzeugenden 4:1-Erfolg schlussendlich auch gelingen, Rashford (6.), Antony (52.), Fernandes (58.) und Weghorst (82.) trafen für die "Red Devils", Perez hatte zwischenzeitlich für die Gäste ausgeglichen (32.).

Der FC Sevilla ist mit sechs Titeln der Rekordsieger der UEFA Europa League. Die Andalusier befinden sich aber - vor allem in der heimischen La Liga - in einer handfesten Krise. Denn dort befindet sich die Mannschaft des argentinischen Trainers Sampaoli in Abstiegsgefahr. Aktuell liegt der Club nur auf Rang 17, punktegleich mit Almeria, die sich auf einem Abstiegsplatz befinden. In Europa läuft es für Sevilla allerdings etwas besser, dank eines 2:0-Heimsieges gegen Fenerbahce besteht eine gute Chance auf den Aufstieg ins EL-Viertelfinale. Jordan (56.) und Lamela (85.) waren für die Gastgeber erfolgreich.

Juve gewinnt knapp

Für den SC Freiburg (mit Philipp Lienhart, Michael Gregortisch kam als Joker) setzte es bei Juventus Turin eine knappe 0:1-Niederlage. Für die alte Dame erzielte der argentinische Weltmeister Di Maria den entscheidenden Treffer (53.). Der vermeintliche Ausgleich durch Höler wurde aufgrund eines vorangangen Handspiels aberkannt (62.).

Remis in Warschau