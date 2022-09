EL: Emegha schießt Sturm zum Sieg gegen Midjyland

Sturm Graz feierte zum Auftakt der Europa League einen verdieten 1:0-Heimsieg gegen den dänischen Vertreter FC Midjyland.

Für Sturm Graz startete mit dem heutigen Heimspiel gegen den FC Midtjyland in die neue Europa League Saison. Und das Spiel begann für die Hausherren nahezu perfekt, da Emanuel Emegha bereits in der 8. Minute zur 1:0-Führung traf. Auch in weiterer Folge waren die Grazer das bessere Team - vor allem Torschütze Emegha hatte gleich mehrfach die Chance, sein Torkonto aufzustocken. Kurz vor der Pause scheiterte dann auch noch Horvat mit einem schwach geschossenen Elfmeter an Torhüter Lössl.

Nach der Pause behielt Sturm die Kontrolle, doch die Dänen waren nun besser im Spiel als noch in der ersten Halbzeit. In der 73. Minute schwächten sich die Hausherren dann selbst, als Hierländer innerhalb von nur 8 Minuten zweimal Gelb sah und vom Feld gestellt wurde. In der Schlussphase machte Midjyland in Überzahl noch einmal Druck, doch die Grazer brachten den knappen und verdienten 1:0-Sieg zum Auftakt in die Europa League Saison nach Hause.

Freiburg siegt auch in der Europa League

Der überraschende Tabellenführer aus Deutschland, der SC Freiburg, war auch zum Auftakt in der Europa League gegen Quarabag siegreich. Grifo per Elfmeter (7.) und Doan (15.) brachten die Hausherren früh auf die Siegerstraße. Kurz vor der Pause brachte Vesovic die Gäste wieder auf 2:1 heran. In der zweiten Halbzeit verteidigten die Freiburger die Führung großteils souverän und starteten somit mit einem Sieg in die Europa League.

Beim Duell Manchester United gegen San Sebastian stand Superstar Christiano Ronaldo nach längerer Zeit wieder einmal in der Startformation. Auch sonst wechselte Trainer Ten Hag ordentlich durch. Dies wirkte sich auf das zuletzt gute Spiel der Engländer aus, die sich kaum Chancen erspielen konnten. In der 57. Minute sorgte ein von Mendez verwandelter Hand-Elfmeter dann dafür, dass die Spanier mit 0:1 in Führung gingen. Manchester United blieb auch anschließend meist ungefährlich und ideenlos. Am Ende blieb es beim 0:1 und somit bei der überraschenden Auftaktniederlage für Ronaldo und Co.

Arsenal siegt, AS Roma verliert

Bereits am frühen Abend gab es neben Favoriten-Siegen wie dem 2:1 von Arsenal London beim FC Zürich auch die ein oder andere Überraschung. So musste sich Conference-League-Sieger AS Roma Rasgrad mit 2:1 geschlagen geben. Auch die 0:1-Niederlage von Union Berlin gegen Saint-Gilloise war nicht unbedingt zu werwarten. Keine Blöße gab sich hingegen Betis Sevilla mit dem 2:0-Sieg bei HJK Helsinki.

Die restlichen Ergebnisse: PSV Eindhoven - Bodö/Glimt 1:1, Fenerbahce Istanbul - Dynamo Kiew 2:1, Malmö FF - Brage 0:2, AEK Larnaka - Rennes 1:2, Roter Stern Belgrad - Monaco 0:1, Lazio Rom - Feyernoord Rotterdam 4:2, Ferencvaros - Trabzonspor 3:2, Nantes - Piräus 2:1 und Omonia Nikosia - Sheriff Tiraspol 0:3.