EL: Der AC Milan steht mit einem Bein im Achtelfinale

In den acht Hinspielduellen fielen am Donnerstag insgesamt 26 Treffer, nur Lens gegen Freiburg endete mit einem torlosen Remis.

Während die acht Gruppensieger in der UEFA Europa League bereits fix fürs Achtelfinale qualifiziert sind, geht es in den Play-Offs um die verbleibenden acht Plätze. Dabei trafen die acht "Absteiger" aus der Champions League auf die jeweils Gruppenzweiten der Europa League.

Remis in Rotterdam

Bereits im dritten Jahr in Folge trafen Feyenoord Rotterdam und AS Roma auf internationaler Ebene aufeinander. Nach einem 1:1-Remis im Hinspiel ist für beide Mannschaften der Aufstieg weiterhin möglich. Für die Niederländer traf Paixao in der Nachspielzeit von Hälfte eins, den Ausgleich und Endstand besorgte Tormaschine Lukaku quasi aus dem Nichts in Minute 67.

Verrückte Partie in Istanbul

Ein spektakuläres Duell und fünf Tore bekamen die Zuschauer in Istanbul zu sehen. Galatasaray setzte sich am Ende knapp mit 3:2 gegen Sparta Prag durch. Nachdem Demirbay die Türken in Führung brachte (19.), glich Preciado per Traumtor zwei Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte aus. Etwas mehr als eine halbe Stunde war absolviert, da fälschte Krejci einen Schuss von Mertens unhaltbar ins eigene Tor ab, die Hausherren führten erneut. Nur eine Minute später musste Nelsson nach einer Notbremse aber vom Platz, die Tschechen glichen in Überzahl durch Kuchta (65.) aus. Dann musste allerdings auch Prag-Akteur Rynes mit gelb-rot vom Platz (80.) und in der Nachspielzeit besorgte Icardi den umjubelten Siegtreffer für den türkischen Traditionsclub.

Später Ausgleich für Shaktar

Olympique Marseille ging beim Duell mit Shaktar Donezk zwar zwei Mal in Führung, am Ende erkämpften sich die Ukrainer in ihrem momentan "Heimstadion" in Hamburg aber noch ein Remis. Aubameyang erzielte das zwischenzeitliche 0.1 (64.), Matviienko glich nur vier Minuten später aus. Als Ndiaye die Franzosen zum zweiten Mal in Führung schoss, jubelten die Fans der Gäste auf den Tribünen bereits über einen vermeintlichen Erfolg. Erneut fand Shaktar aber eine Antwort und Eguinaldo köpfte in Nachspielzeit zum 2:2-Endstand ein.

Sporting feiert Sieg in Bern

Eine hervorragende Ausgangslage konnte sich Sporting Lissabon mit einem 3:1-Auswärtserfolg im Berner Wankdorf erarbeiten. Der Führungstreffer der Portugiesen resultierte aus einem unglücklichen Eigentor von Amenda (31.), Gyökeres erhöhte zehn Minuten später vom Punkt. Noch vor der Pause verkürzte Ugrinic für die Eidgenossen (42.), drei Minuten nach Wiederbeginn besorgte Inacio per Kopf den 3:1-Endstand aus Sicht von Sporting.

Loftus-Cheek schnürt Doppelpack

Beim klaren 3:0-Heimerfolg des AC Milan gegen Rennes avancierte der Engländer Ruben Loftus-Cheek zum Matchwinner. Der 28jährige erzielte die beiden ersten Tore des Abends (32. bzw. 48.), Leao erhöhte in Minute 53 und sorgte für den Endstand in dieser Partie.

Auswärtssieg für Qarabag

Mit einem Bein im Achtelfinale steht Qarabag, denn das Team aus Aserbeidschan setzte sich auswärts in Braga mit 4:2 durch. Für die Gäste trafen Jankovic (21.), Zoubir (54. und 69.) sowie Benzia (65.), den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Banza (44.), für den Endstand zeichnete Moutinho vom Elfmeterpunkt veranwortlich (90.).

Benfica mit Heimerfolg

Ein knapper Heimsieg gelang Benfica Lissabon gegen Toulouse. Lange Zeit taten sich die Portugiesen gegen den Tabellenvierzehnten der französischen Liga schwer, der argentinische Weltmeister Angel Di Maria brachte sein Team dann mit einem verwandelten Elfmeter in Front (68.). Die Führung der Gastgeber hielt allerdings nur sieben Minuten, dann besorgte Desler den 1:1-Ausgleich. Als bereits mehr als fünf Minuten Nachspielzeit absolviert waren, da gab es neuerlich Strafstoß für Benfica. Erneut trat Angel Di Maria an und verwandelte zum 2:1-Last-Minute-Erfolg für die Portugiesen.

Keine Tore in Lens

Beim Duell zwischen Lens und dem SC Freiburg stehen auf beiden Seiten österreichische Nationalspieler in den Kadern. Von Beginn an dabei war am Donnerstag Abend mit Lens-Abwehrchef Kevin Danso allerdings nur ein rot-weiß-roter Akteur. Beim Gegner aus dem Breisgau saßen mit Junior Adamu und Michael Gregoritsch zwei Offensivspieler auf der Bank, während Innenverteidger Philipp Lienhart verletzt passen musste.