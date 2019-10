„El Clasico“ mit unterschiedlichen Vorzeichen

Der Tabellenführer Bizau empfängt am Samstag die krisengeschüttelten Egger.

„Die Partie in Alberschwende war spielerisch nicht das Gelbe vom Ei, weil der Boden aufgrund der Witterungsverhältnisse schwer bespielbar war. Diese Mal war das Glück auf unserer Seite“, gab Coach Dominik Helbock zu. Im letzten Wälderderby der Hinrunde gegen Egg, das am kommenden Samstag ab 16 Uhr im Bergstadion über die Bühne geht, fehlt der gesperrte Ljupko Vrljic, hinter dem Einsatz von Martin Schwärzler steht ein Fragezeichen.

Die Balltreter vom FC Brauerei Egg müssen im Moment kleinere Brötchen backen. Nach sieben Runden noch Tabellenführer in der Vorarlbergliga läutete die 1:2-Heimpleite gegen Andelsbuch eine Niederlagenserie ein. Am Sonntag verließ der FC Schruns mit einem 3:1-Auswärtssieg im Gepäck die „Festung“ Junkerau, wodurch das Sonderegger-Team nun bereits seit vier Runden mit leeren Händen da steht. „Bei meinen Spielern klebt einfach im Moment die Seuche am Fuß. Gegen die Montafoner hatten wir zum Beispiel ein Dutzend gute Chancen, die alle ungenutzt blieben“, so der Trainer ratlos. Die verletzten Simon Lang und Elias Meusburger stehen den Mittelwäldern am Samstag nicht zur Verfügung, zudem ist Fabian Lang fraglich.