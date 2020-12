EL: Arsenal lässt Rapid Wien keine Chance

Rapid musste sich heute auswärts bei Arsenal London klar mit 4:1 geschlagen geben und steht somit vor dem EL-Aus.

Im Spiel war aber schnell klar, in welche Richtung das Spiel am heutigen Abend geht: nach einem Ballverlust von Demir sorgte Lacazette in der 10. Minute für das 1:0. In der 18. Minute erhöhte Mari nach einem Eckball bereits auf 2:0. Rapid war auch in weiterer Folge überfordert und kam erst in der 28. Minute zu einem ersten Torschuss. Doch auch der dritte Treffer des Spiel ging auf das Konto der Londoner - nach mehreren vergebenen Chancen erhöhte Nkethia kurz vor der Pause auf 3:0.