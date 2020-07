Ekelhaft und gefährlich: Fäkalien im Meer in Kroatien

Satellitenaufnahmen zeigen: Riesige Fäkalmengen haben sich im Meer angesammelt. Und die lösen bei Einheimischen und Urlaubern nicht nur Ekel aus, sondern sind auch potenziell gefährlich für die Gesundheit.

Wirbel im Netz

Gefährliche Infektionskrankheiten

Kein Einzelfall

Vor allem letztes Jahr häuften sich die Berichte über Schmutzwasser in den berühmten Urlaubsorten Kroatiens. Dabei wurde beispielsweise an der kroatischen Adriaküste bei Dubrovnik wegen der vielen Bakterien im Wasser ein Badeverbot verhängt.

Das "Phänomen" beschränkt sich aber natürlich nicht nur auf Kroatien: So gab es letztes Jahr auch in Rimini, Riccione und Cattolica in Italien Badeverbote wegen der Bakterienbelastung, da überhöhte Werte vom Bakterium Escherichia coli und dem Erreger Enterococcus festgestellt worden waren. Hier galten schwere Unwetter an den Tagen zuvor als Grund für die Verunreinigung. Die starken Regenfälle sollen Abwasser ins Meer gespült haben.