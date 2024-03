Ekel-Horror in New York: Riesen-Ratten in der U-Bahn?

Diesem Tier möchte man nicht in der U-Bahn begegnen.

Während die meisten Österreicher beim Anblick vom Ratten zumindest kurz erschrecken, von New Yorkern bekommen die kleinen Nager kaum ein Schulterzucken. Wer in der US-Metropole mit der U-Bahn unterwegs ist, hat sich an den Anblick der kleinen, grauen Tiere schon längst gewöhnt. Ein Video auf X (früher Twitter) sorgt jetzt aber für Aufregung.

Gigantische Ratte auf X

In einer Reaktion auf das Video postete ein weiterer X-User das Bild einer gefangenen, vermutlich toten Ratte, die ebenfalls riesig aussieht. Selbst wenn man berücksichtigt, dass das Tier aufgrund der Kameraperspektive noch größer wirkt, scheint die vermeintliche Ratte geradezu abnormal groß zu sein, auch wenn ein Kommentar dazu lautet: "Well they can grow to this size so don't be surprised" - "Die können so groß werden, seid nicht überrascht".