Eissportverein Rankweil unter einer neuen Führung

Mit Drazana Malinovic-Biedermann führt erstmals eine Frau den Traditionsverein und hat schon viel bewegt.

RANKWEIL. Fast drei Jahrzehnte führte Gründungsmitglied und Ehrenobmann Wilfried Kleinfercher den Eissportverein Rankweil. Bereits vor zwei Jahren stellte der „Mann für alle Fälle“ an die Jahreshauptversammlung den Antrag, die Quereinsteigerin, Fr. DI Drazana Malinovic-Biedermann als Obfrau des Eissportvereins Rankweil zu ernennen und somit die Funktion als Obfrau von Peter Rhomberg zu übernehmen. Davor war sie als Sektionsleiterin in der Sparte Eiskunstlauf tätig. Der Traditionsverein aus der Marktgemeinde befand sich im „Dornröschenschlaf“. Der Wunsch von Gründungsmitglied Kleinfercher war, dass DI Drazana Malinovic-Biedermann den Verein mit neuen Ideen in eine gute sportliche Zukunft führen soll. „Ich werde wieder Schwung reinbringen und dem Verein neues Leben einhauchen“, so die zweifache Mutter und gelernte Architektin. Trotz der Weltgesundheitskrise ist beim Eissportverein Rankweil schon einiges passiert. Die Sektion Eiskunstlauf erlebt einen waren Aufschwung, konnte coronabedingt letztes Jahr keine neuen Mitglieder mehr aufnehmen, freut sich aber heuer wieder über interessierten Nachwuchs per Schulbeginn. Die Ausbildung der vielen jungen Sportler, bildet künftig einen Schwerpunkt im rührigen Rankweiler Sportverein. Der Stock- und Eissport in Rankweil kommt schön langsam wieder auf Touren, und die Anzahl an aktiven Athleten ist steigend. Eine Hobbymannschaft trainiert regelmäßig an zwei Wochentagen und eine Vereinsmeisterschaft wird durchgeführt. Die Sparte Nordic Walking braucht wieder etwas Aufschwung, und soll zum Ursprung-Sport, zurück kehren. In Eigenregie wurden viele Renovierungen beim vereinseigenen Klubheim vorgenommen, auch die Vereinsbekleidung wurde im neuen Design erstellt. Für das Vereinsleben hat der traditionelle Vereinsausflug wieder stattgefunden, um die Gemeinschaft zu fördern. Künftig will man auch für externe Gäste den Besuch im Vereinsheim wieder schmackhaft und attraktiv machen, freut sich über ein geselliges Zusammensein, Dienstags, Donnerstags und Sonntags. VN-TK