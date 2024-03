Eiskalter KAC beendet Halbfinal-Traum der Pioneers

Die Pioneers Vorarlberg waren über weite Strecken das bessere Team, mussten sich dem KAC am Ende aber klar mit 1:5 geschlagen geben und verpassten somit den Halbfinal-Einzug.

Nach dem spektakulären 6:1-Sieg im fünften Spiel der Viertelfinal-Serie beim KAC wollten die Pioneers Vorarlberg heute vor 4000 Fans in der ausverkauften Vorarlberghalle den ersten Heimsieg einfahren und sich dadurch ein Entscheidungsspiel in Klagenfurt erkämpfen. Doch das Spiel begann denkbar schlecht, denn die Gäste gingen durch einen Doppelschlag von Petersen (1.) und vanEe (3.) früh mit 2:0 in Führung. Doch die Pioneers kamen bereits in der 7. Minute in Überzahl durch Steve Owre zum Anschlusstreffer. In weiterer Folge konnten beide Mannschaften Powerplay-Möglichkeiten nicht nutzen und es ging nach 20 temporeichen Minuten in die erste Pause.

Umkämpftes 2. Drittel

Auch das zweite Drittel begann nicht gut, denn erneut traf der KAC früh und erhöhte durch Strong in der 22. Minute auf 3:1. Das Spiel war nun deutlich härter und die Pioneers kamen in der 28. Minute zum vermeintlichen Ausgleich. Doch der Treffer von Mike Pastujov wurde nach Viedo-Review aberkannt. Die Schiedsrichter hatten nun einiges zu tun, denn in der 30. Minute gelang Schwinger der nächste KAC-Treffer. Da Haudum zuvor allerdings Caffi aus dem Tor checkte, wurde auch dieser Treffer aberkannt. Angefeuert von den 4000 euphorischen Fans blieben die Pioneers am Drücker, verpassten aber den verdienten Anschlusstreffer im 2. Drittel.

KAC heute zu effizient

Auch zu Beginn des 3. Abschnittes waren die Pioneers das deutlich bessere Team und schnürten den KAC im eigenen Drittel ein. Doch nach einem unnötigen Scheibenverlust erhöhte Nick Petersen in der 46. MInute auf 4:1 und sorgte so für die Vorentscheidung. Das Glück war auch in weiterer Folge nicht auf Seiten der Pioneers. So brach zum Beispiel der Schläger von Steve Owre genau bei einem Schussversuch in Überzahl. In der Schlussphase gingen die Pioneers volles Risiko und nahmen Caffi bereits sieben Minuten vor Schluss vom Eis.

Die Pioneers schossen nun fast im Sekundentakt auf das Tor des KAC, doch der Puck wollte einfach nicht ins Tor. So kam es, wie es kommen musste und der KAC kam durch Ganahl (56./EN) zum 5:1. Am Ende blieb es bei diesem Ergebnis, das gleichbedeutend mit dem Saisonaus ist. Die Pioneers verkauften sich auch am heutigen Abend mehr als gut und hätten sich mit dieser Leistung durchaus noch ein Spiel verdient gehabt.