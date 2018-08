Eishockey-Multitalent Marco Rossi im VOL.AT-Livetalk

Der erst 16-jährige Rankweiler Marco Rossi kommt seinem großen Traum einmal in der NHL zu spielen schon sehr früh um vieles näher. Im VOL.AT-Livetalk erzählt er über seine steile Karriere.

Am Dienstag geht es auf die große Reise. Marco Rossi, aktuell Österreichs größtes Eishockeytalent, übersiedelt nach Nordamerika. Genauer: nach Ottawa. Dort wird der 16-jährige Rankweiler auf eine Karriere in der National Hockey League (NHL) vorbereitet. “Papa ich träume nicht von der NHL. Ich will in die NHL”, so das Multitalent Marco Rossi.

Der Trainer war das Plus

Rossi wird im NHL-Draft des Jahres 2020 in Runde eins gezogen, das ist so gut wie fix. In Ottawa geht es in den kommenden beiden Saisonen darum, so gut wie möglich auf diese Ziehung der besten Eishockeytalente gut vorbereitet zu werden. „Damit befasse ich mich aber nicht. Ich schaue von Tag zu Tag, versuche mein Bestes zu geben. Ich will mich auch nicht unter Druck setzen.“