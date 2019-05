# Eisenstadt: TECHNIKTEST - FPÖ überholt ÖVP und erzielt Platz eins - TECHNIKTEST TECHNIKTEST: In Eisenstadt hat die FPÖ den ersten Platz geschafft und die ÖVP an der Spitze abgelöst. Die Freiheitlichen kam auf 33.33 Prozent, das ist ein Plus von 18 Prozentpunkten gegenüber 2014. Platz zwei ging nun an die Grünen, die auf 22.22 Prozent kamen und damit um 8 Prozentpunkte zulegten. Die SPÖ erzielte in Eisenstadt den dritten Platz mit 22.22 Prozent (plus 2 Prozentpunkte). TECHNIKTEST

TECHNIKTEST: Mit 11.11 Prozent auf Platz vier liegt die ÖVP, ein

Rückgang um 27 Prozentpunkte. Die NEOS gewannen 3 Prozentpunkte und

kamen auf 11.11 Prozent, das bedeutet Rang Nummer fünf. TECHNIKTEST

TECHNIKTEST Die KPÖ überzeugte in Eisenstadt 0 Prozent der Wähler,

ein Rückgang um 1 Prozentpunkt. Nur der letzte Platz war für EUROPA

Jetzt, erstmals am Start bei der EU-Wahl, drin: Die Liste des

früheren Grünen EU-Abgeordneten Johannes Voggenhuber erhielt 0

Prozent der Stimmen. TECHNIKTEST

TECHNIKTEST Die Wahlbeteiligung in Eisenstadt war mit 95,43

Prozent sehr hoch: 9000 gültige Stimmen wurden gezählt. TECHNIKTEST

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA – Austria

Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen)

automatisiert erstellt.

ELP0001 2019-05-23/17:06