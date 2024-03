Eisenreiter Live

Motorradfreunde im Leiblachtal öffnen ihren HubRaum zum Livekonzert

Immer wieder präsentieren die Eisenreiter, die Motorradfreunde aus dem Leiblachtal in ihrem kultigen Clubheim, dem HubRaum, ausgesuchte Livekonzerte. Wer ehrliche und unverfälschte Musik, live und mit viel Herzblut, schätzt, ist an diesen Abenden genau richtig. Dazu öffnen die Biker ihre Tore und alle, Mitglieder, Verwandte, Freunde, Musikfans und Nachtschwärmer sind herzlich willkommen. Im Hof vor dem HubRaum kann man sich für eine lange Nacht mit Snacks stärken, das blitzen der Lichtanlage und der Sound aus den Boxen lädt zum Eintritt in die besondere Konzerthalle ein. Die Eisenreiter-Bar schenkt coole Getränke aus und verleitet zum verweilen. Am Samstag den 16.03.2024 war Mike, Sänger und Gitarrist, auf der Bühne der Eisenreiter zu Gast. Der leidenschaftliche Musiker steht seit mehr als zwanzig Jahren als Alleinunterhalter und mit verschiedenen Bands auf der Bühne. Mit seiner einmaligen Stimme und seiner eindrucksvollen Bühnenpräsenz begeisterte Mike an diesem Abend die zahlreichen Gäste. Es konnte getanzt, geklatscht und mitgesungen werden. Mit Cover-Versionen der bekanntesten und belliebtesten Songs der letzten Jahrzehnte, die er mit seiner Stimme neu interpretierte, bot er einen coolen Live-Konzertabend in beeindruckender Atmosphäre. Nach Mike sorgte DJ HONZZ an den Turntables mit seinen Hits für einen soundstarken Musikabschluss bis spät in die Nacht.