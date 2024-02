Eis- und Stocksport: 2. Bundesliga der Herren in der Eishalle Dornbirn

Spannende Duelle, hochkarätige Mannschaften und der Eintritt umsonst: Der Vorarlberger Stocksportverband lädt am 10. Februar zur 2. Bundesliga der Herren in die Eishalle Dornbirn ein.

Der Vorarlberger Stocksportverband rollt den roten Teppich aus: Am 10. Februar treffen in der Eishalle Dornbirn nicht weniger als 26 Mannschaften aus ganz Österreich im Rahmen der 2. Bundesliga der Herren aufeinander. Unter ihnen auch der Vorarlberger Vertreter, der EC Hörbranz. Ab 8 Uhr morgens erwartet die Besucher ein Sportevent der Extraklasse. Und das Beste daran? Der Eintritt ist völlig kostenlos! Wer nach den packenden Duellen eine Stärkung braucht, findet im 1. Obergeschoss der Halle alles, was das Herz begehrt.

Eis- und Stocksport in Vorarlberg

Der Vorarlberger Landesverband für Eis- und Stocksport gehört dem Bundesverband der Österreichischen Eis- und Stocksportler an und blickt auf eine lange Tradition seit 1934 zurück. Trotz einiger Vereinsauflösungen in jüngster Zeit zählt Vorarlberg aktuell 14 aktive Clubs in diesem Bereich. Der SV Lochau tritt als Vorarlbergs Vertreter in der Nationalliga des Stocksports an. Die Damen des ESSV Lustenau repräsentieren Vorarlberg in der SM der Damen im Stocksport.