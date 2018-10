Einweisung: Wehrlose Frau missbraucht

Psychisch kranker 57-Jähriger soll in Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht werden.

Der 57-jährige Mann aus dem Bezirk Bregenz hat nach Ansicht der Richter im Mai eine wehrlose Frau sexuell missbraucht. Deswegen wurde der unbescholtene Betroffene beim Schöffenprozess am Landesgericht Feldkirch in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das teilte gestern auf Anfrage Gerichtssprecher Norbert Stütler mit. Das Urteil des Schöffensenats unter dem Vorsitz von Richterin Claudia Hagen ist nicht rechtskräftig. Denn der von Hans-Christian Obernberger Vertretene nahm drei Tage Bedenkzeit in Anspruch.