Einwanderung in OECD-Länder 2018 leicht gestiegen

Nach einem leichten Rückgang 2017 ist die Zahl der Menschen, die sich im vergangenen Jahr in OECD-Ländern niederließen, leicht gestiegen.

5,3 Millionen Menschen wanderten 2018 in Mitgliedsländer der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ein, wie der am Mittwoch veröffentlichte "Migration Outlook" der OECD zeigt. Die Zahl der Asylanträge ist indes gesunken.

1,09 Millionen Menschen suchten im vergangenen Jahr in OECD-Ländern um Asyl an, das ist ein Rückgang von 34 Prozent im Vergleich zu 2015 und 2016. Bei den Herkunftsländern liegt Afghanistan an der Spitze, gefolgt von Syrien, dem Irak und Venezuela. Auch die Zahl der registrierten, also bereits anerkannten Flüchtlinge ging in Folge der gesunkenen Zahl der Asylanträge zurück. Insgesamt ist die Zahl jener, die eine Aufenthaltserlaubnis in der OECD erhielten, 2017 um 28 Prozent gesunken.